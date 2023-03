Policiais civis da 95ª DP (Vassouras) prenderam um homem em flagrante, na quarta-feira (dia 15), por crimes de violência doméstica. A captura, ocorrida em Vassouras, é parte da operação nacional Átria.

Segundo os agentes, a vítima informou ter sido violentada psicologicamente, injuriada e perseguida pelo seu ex-companheiro, por não aceitar o término do relacionamento, que durou cerca de 10 anos. A relação foi marcada por discussões e ofensas por parte do autor, em razão do ciúmes e por ele não permitir sua convivência regular com outras pessoas.