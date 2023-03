A Polícia Federal divulgou nesta sexta-feira (dia 17) imagens da apreensão de cerca de mil armas, além de milhares de munições e acessórios, como cartuchos e projéteis, no âmbito da Operação Desarmada III. A ação ocorreu na última quarta-feira (dia 15) em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo a PF, trata-se da maior apreensão de armas já realizada em toda a história, superando os números da Operação Desarmada I.

Na operação, policiais federais lotados na Delegacia de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio e ao Tráfico de Armas cumpriram um mandado de busca e apreensão, deferido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Nova Iguaçu.

Segundo a corporação, o armamento pertence às mesmas lojas, alvos de operação executada no mês passado. As irregularidades constatadas podem caracterizar os crimes de comércio ilegal de armas de fogo, munição e acessório (art. 17 do Estatuto do Desarmamento) e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 do Estatuto do Desarmamento). As penas podem chegar a 12 e 3 anos de prisão, respectivamente.

Imagens: Divulgação PF