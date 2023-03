O Procon (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor) de Barra Mansa, vinculado à Secretaria Municipal de Governo, divulgou nesta sexta-feira (dia 17) nova pesquisa de gêneros alimentícios direcionada a produtos que compõem a cesta básica.

A pesquisa, com 32 itens, inclusive com produtos de higiene pessoal e material de limpeza, foi realizada em sete estabelecimentos da cidade. O menor orçamento ficou em R$ 351,40. Já o maior preço registrado foi de R$ 407,23. A diferença de preço de um estabelecimento para outro chega a R$ 55,83. Um dos itens que intensificam essa diferença de valores na hora das compras é o café moído (500g). No supermercado mais barato o valor é de R$ 7,99, enquanto no mais caro é de R$ 16,19, ou seja, uma diferença de R$ 8,20. Já o presunto fatiado (kg) pode ser encontrado a R$ 15,90 em um supermercado do bairro Ano Bom e a R$ 29,90 em um concorrente da Estamparia, dando uma diferença de R$ 14,00 no quilo.

Nos itens de higiene pessoal a desigualdade de valores também é expressiva. O papel higiênico (4 unidades) pode ser encontrado a R$ 2,59 em um estabelecimento no Ano Bom, enquanto em outro no Centro está a R$ 6,65, dando uma diferença de R$ 4,06.

O gerente do Procon-BM, Felipe Goulart, destacou que a iniciativa visa ajudar a população. “A pesquisa de preço é importante, pois gera concorrência entre os supermercados, e assim, eles reduzem o preço, fazendo com que o consumidor pague sempre o menor preço do mesmo produto no final.”

O consumidor que precisa de atendimento do Procon deve se encaminhar à sede do órgão, localizada na área externa do centro administrativo, na Rua Luís Ponce, 253, Centro.

Foto: Divulgação