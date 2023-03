O ícone da música soul brasileira, Tim Maia, será homenageado nesta sexta (dia 24), em mais uma edição do Hi-Fi do Clube dos Funcionários. A festa acontece a partir das 20h, no salão da Sede Social, na Vila Santa Cecília. O tributo será com o cantor Ranieri e a banda Aracati, além dos DJs Sérgio Mamma e Flavinho nos intervalos. Os ingressos e mesas estão à venda na Secretaria e pelo site do Clube. A classificação etária do evento é de 18 anos.

Com mais de 40 anos de história, o Hi-Fi é uma festa tradicional do Clube. Sucessos como ‘Gostava Tanto de Você’, ‘Não Quero Dinheiro’ e ‘Descobridor dos Sete Mares’ estão confirmados no repertório e prometem agitar o público. “Vamos relembrar canções que marcaram uma geração e até hoje são consideradas verdadeiros hits. Será uma dupla homenagem: ao rei do soul, Tim Maia, e ao nosso Clube Alvigrená, que no último mês completou 81 anos”, destaca Gustavo Tramontin, presidente do Clube.

De acordo com o coordenador de eventos do Clube, André Valle, o Hi-Fi reunirá releituras de grandes sucessos do artista e será também uma comemoração ao aniversário do Clube. “Realizar um tributo ao Tim Maia e ainda comemorar mais um ano do Clube será muito especial. O público pode esperar uma grande festa com a mesma qualidade das nossas edições anteriores, sempre ao som de uma boa música. Certamente o Hi-Fi dos 81 anos será inesquecível”, afirma André.

Foto: Divulgação