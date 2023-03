O veículo usado no duplo homicídio ocorrido na madrugada do último sábado (dia 18), em Resende, foi encontrado em chamas nessa segunda-feira (dia 20), no bairro Jardim Aliança. De acordo com a Polícia Civil, o Renaulti Kicks preto havia sido roubado em Itatiaia para a prática do crime. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar o fogo, mas o veículo ficou totalmente destruído.

Ainda segundo as investigações da Polícia Civil, a ordem para os assassinatos veio de dentro de um presídio do Rio, onde encontram-se presos líderes de uma facção criminosa que atua na cidade.

O duplo homicídio aconteceu no bairro Paraíso, onde quatro pessoas foram baleadas, sendo um homem de 31 anos, dois rapazes de 19 e um adolescente de 15. Dois deles foram socorridos e outros dois morreram no local.

Foto: Divulgação/PM