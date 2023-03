Uma motociclista foi atingida por um carro, no início da manhã desta terça-feira (dia 21), na Rua José Hipólito, próximo ao cruzamento com a Rua Eduardo Pereira da Costa Rangel, no Centro de Barra Mansa. A vítima foi atendida por equipes do Corpo de Bombeiros no local e, posteriormente, levada em uma ambulância para a Santa Casa. O trânsito está lento nos dois sentidos.