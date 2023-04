A queima de uma das ventaneiras resultou na parada do alto forno 2 da CSN, na Usina Presidente Vargas (UPV), nesta sexta-feira (dia 31).

A informação é que o equipamento será substituído em até 24 horas, fazendo com que o alto forno 2 volte a operar normalmente.

A parada do equipamento gerou muitos gases no interior do alto forno e, segundo uma fonte, os ‘bleeders‘ (válvula) foram abertos para liberação e queima do excesso de gases, gerando labaredas que podiam ser vistas há grandes distâncias. O processo teria seguido o protocolo de segurança.

Foto: reprodução da internet