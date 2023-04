Um acidente envolvendo dois veículos de carga e um automóvel deixou uma pessoa morta no início da noite desta sexta-feira (dia 31) na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. O engavetamento ocorreu por volta das 18h30 na altura do km 285, na pista sentido São Paulo.

No local, a equipe da Polícia Rodoviária Federal apurou que a Paraty foi imprensada entre um caminhão e a traseira de uma carreta. Equipes de resgate tentaram retirar o condutor do carro, que encontrava-se preso entre as ferragens ainda com vida. No entanto, segundo a PRF, o homem – ainda não identificado – não resistiu e faleceu antes de ser socorrido. Os condutores do caminhão e da carreta saíram ilesos.

A pista encontra-se parcialmente interditada no local com o trânsito fluindo pelo acostamento e faixa da direita, gerando lentidão. O local foi preservado para realização de perícia da Polícia Civil.

Foto: Divulgação/PRF