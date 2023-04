A semana foi marcada por dois acidentes no interior da Usina Presidente Vargas, em Volta Redonda, um deles com morte. A diretoria recém-empossada no Sindicato dos Metalúrgicos acusa a CSN da falta de um programa de prevenção de acidente.

“Sabe-se que não é de hoje que os acidentes vêm ocorrendo no interior da CSN devido à falta de um programa de ‘Acidente zero’, como havia na época da empresa estatal”, disse em nota a direção do SindMetal.

A vítima na Usina foi o operador José Mauro do Nascimento, de 56 anos. Por volta das 6h de segunda-feira (dia 27), ele operava uma locomotiva que colidiu com uma retroescavadeira. O fato aconteceu nas proximidades do Alto-Forno. O metalúrgico chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Santa Cecília, mas não resistiu aos ferimentos.

Na quarta-feira (dia 29) outro acidente foi registrado na Usina. Desta vez na área da CSN Cimentos. Um funcionário da Companhia Brasileira de Serviços de Infraestrutura (CBSI) foi atingido por uma empilhadeira, fraturou a clavícula, tendo sido levado para o Hospital Santa Cecília.

Segundo a CBSI, o trabalhador, que não teve a identidade informada, permanecia internado na tarde de quinta-feira (dia 30) com o quadro de saúde estável. A empresa informou que está prestando toda assistência ao trabalhador e que apura as causas do acidente.

O Sindicato dos Metalúrgicos informou que estará encaminhando ofício à direção da CSN e à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) da empresa pedindo todas as informações e providências referentes aos acidentes. Ainda segundo a entidade sindical, os ministérios públicos do Trabalho (MPT) e Federal (MPF) serão procurados, requerendo a instauração de procedimentos administrativos.