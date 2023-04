O meia-atacante Oliver Colodete e o zagueiro Marcão, ambos de 17 anos, estão de malas prontas para embarcar para um período de 15 dias de testes no Lyon, da França. Os dois pertencem à equipe Sub-20 do Resende. Antes de viajar, porém, eles estão fazendo “o dever de casa”. Isso porque, dentro da filosofia aplicada pela parceria entre os clubes, os atletas devem aprender francês.

As aulas no idioma dos astros Kylian Mbappé e Karim Benzema são oferecidas pelo Resende nas dependências da Pelé Academia. “Estou muito motivado com essa oportunidade. Venho me preparando bastante, muito focado, porque acredito que seja uma oportunidade ímpar na minha vida, na minha carreira. Só tenho a agradecer ao Resende. Me sinto muito honrado com tudo isso que vem acontecendo”, destacou Oliver Colodete.

As aulas acontecem de segunda a sexta-feira com o professor Carlos Alberto Zurkc, da KNN Idiomas Resende, que destaca o quanto a comunicação pode ajudá-los durante este período de treinamentos.

“A comunicação é importante em qualquer situação. Sempre fundamental. É preciso que as pessoas se relacionem, se entendam e se compreendam. E quando você vai para um país diferente, de idioma diferente e você chega tendo pelo menos o básico, conseguindo trocar uma ideia e se relacionar bem com as pessoas, a empatia aumenta de ambas as partes”, ressaltou Zurck. “É fundamental esse aprendizado de idiomas e tenho certeza absoluta que esses jogadores vão chegar lá e dar conta do recado”.

Os atletas viajarão acompanhados do francês Mathias Frécon, que reside e trabalha no Resende, ocupando o cargo de supervisor de relações entre o Gigante do Vale e o Lyon. “É bom saber um pouco a base do francês para ajudar na adaptação e também para entender um pouco os treinos. A ideia é eles chegarem no início de abril. Eles vão ficar 15 dias fazendo um estágio de avaliação, lá no CT da base do Lyon, junto com o grupo do Sub-19”, frisou.

Treinamentos

Outros oito atletas da base do Resende já passaram por um período de treinamentos com o Lyon. Os primeiros a irem foram os laterais Valter e DG e o meia-atacante Igor Bolt, em fevereiro de 2020.

Também já participaram do intercâmbio o zagueiro Peixoto e o volante João Felipe, que foram em julho de 2021; o meia Thauan, em novembro de 2021; o atacante Kaio e o meia David Kauã, fevereiro de 2022. O zagueiro Peixoto e o meia Thauan foram pela segunda vez em abril e setembro de 2022, respectivamente.

Foto: divulgação