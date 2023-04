Calçadas

A tal mobilidade urbana implantada pelo governo Neto (sem partido) vem desagradando moradores e comerciantes do bairro Aterrado. A substituição de calçadas, algumas em perfeito estado, para colocar tijolinhos, está dando o que falar. Sem contar que em alguns pontos, buracos já podem ser vistos. Tudo isso provocado por reparos do próprio poder público, que vem deixando tijolos soltos, como mostra a fotografia. A falta de critério e planejamento impera nos administradores do Palácio 17 de Julho.

Atendimentos

A contratação de uma empresa para o gerenciamento de pontualidade e assiduidade de médicos e colaboradores no Hospital São João Batista vem dando ótimos resultados. O número de atendimentos na média mensal na unidade de urgência e emergência saltou de 21,82% – passando de 5.450, no ano de 2021, para 6.639 já nos primeiros três meses de 2023.

Mortalidade

Outro dado importante registrado no HSJB foi a queda da mortalidade. Em 2021, a média ficou na casa dos 5,8%, enquanto no ano passado foi 4%.

Presídio

O governo do estado tem o projeto de construir um presídio de segurança máxima no interior. A ideia é que o complexo seja erguido no Norte Fluminense, com capacidade para 20 mil novas vagas.

Autoria

O Projeto de Lei que instituiu a colocação de câmeras de segurança nas escolas da rede municipal de ensino de Volta Redonda é do vereador Lela (PSC). O resto, é balela.

Atropelando

A atual diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos estaria ignorando a CLT, no que diz respeito à formação de comissão eleitoral para a representação interna de empregados na Volkswagen Caminhões e Ônibus. Em seu parágrafo primeiro do artigo 510 – C diz que “será formada comissão eleitoral, integrada por cinco empregados, não candidatos, para a organização e o acompanhamento do processo eleitoral, vedada a interferência da empresa e do sindicato da categoria”. Pois bem, fazem parte da referida comissão dois representantes do Sindicato e um da empresa.

Lançamento

Na terça-feira (dia 11) foi lançado o livro “Sul Fluminense: Laboratório do Capitalismo Brasileiro Contemporâneo”, escrito pelo sociólogo Raphael Lima e outros cinco pesquisadores.

Irritado

Uma reunião realizada no gabinete do prefeito Neto está rendendo comentários pela cidade. O chefe do Executivo tem andado irritado com a morosidade nos serviços de capina na cidade, apesar de ter contratado mais de 300 trabalhadores extras para executarem o serviço, além de maquinários, tipo roçadeiras. Neto tem soltado cobras e lagartos em cima de seus comandados.

Pegou mal I

O prefeito Neto não anda muito contente com muitas coisas em seu atual mandato e tem deixado isso bem claro aos seus colaboradores. Tem sobrado até para empreiteiros que tocam obras no município. Na terça-feira (dia 11), uma dona de uma empresa foi levada ao gabinete. O teor da conversa foi ríspido, segundo quem presenciou. A mulher teria dado resposta à altura e abandonado a reunião aos prantos.

Pegou mal II

Ao ver a empresária abandonar a tal conversa, Neto pediu a um assessor para ir atrás dela. Quem ouviu o apelo garante que ele disse: “traz ela de volta, se não, a coisa vai piorar mais”, se referindo ao possível abandono da obra tocada por ela.

Veteranos I

O prefeito Neto sancionou a Lei 6161/2023, instituindo no Município o “Dia Municipal dos Veteranos”, a ser comemorado no dia 17 de setembro de cada ano. Conforme a lei aprovada pela Câmara, serão considerados veteranos, para os efeitos desta Lei, todos os profissionais aposentados, civis ou militares, pertencentes às forças de segurança pública municipal, estadual e federal.

Veteranos II

Ainda segundo o texto, nas comemorações do “Dia do Veterano”, o Poder Executivo e as instituições representantes de classe poderão promover reuniões, palestras ou seminários, sobre os serviços prestados pelos profissionais de segurança pública, bem como sobre a importância de acolhimento e reconhecimento de seus veteranos.

Cartões I

De olho em uma possível candidatura à Câmara Municipal em 2024, a secretária da Ação Comunitária de Volta Redonda, Carla Duarte, tenta emplacar a distribuição de 20.400 cartões para a compra de cesta básica, visando atender famílias carentes. A licitação, na modalidade ampla concorrência, para contratar empresa de serviço de fornecimento de cartões magnéticos com chip a princípio marcada para quinta-feira (dia 14) precisou ser adiada para o dia 24 de abril, após empresas solicitarem esclarecimentos sobre o edital.

Cartões II

Conforme o edital, a Smac estima investir R$ 3,58 milhões. A carga unitária será de R$ 180.

Indenização

A prefeitura de Volta Redonda reconheceu o dever de indenizar a empresa OFS Empreendimentos Imobiliários referentes a locação de imóvel para instalação da sede administrativa da secretaria municipal de Meio Ambiente, em duas lojas localizadas na Avenida 7 de Setembro, no Aterrado. Conforme o termo assinado entre as partes, a indenização ao credor será no montante de R$ 84,7 mil.

Bares I

De acordo com dados do Sindicato de Bares e Restaurantes (SindRio), o faturamento do segmento no Estado do Rio de Janeiro cresceu 14,4% em 2022, na comparação com 2021: passou de R$ 10,8 bilhões para R$ 12,3 bilhões. O resultado positivo é consequência de incentivos fiscais a bares, lanchonetes e estabelecimentos similares, concedidos por lei sancionada pelo governador Cláudio Castro, em 2021, estabelecendo alíquota de ICMS de 3% no fornecimento ou na saída de refeições, e de 4% para as demais operações.

Bares II

O governador Cláudio Castro (PL) destacou os empregos gerados pelos bares. “O setor é responsável por empregar mais de 170 mil pessoas e é de grande importância para o estado. Foi muito prejudicado com a pandemia de Covid-19 e a concessão dos incentivos fiscais evitou o fechamento de estabelecimentos e demissões em massa”, afirmou Castro, que, em dezembro do ano passado, prorrogou o benefício para o segmento até 2032.

Revolta

Um cliente com mais de 15 anos dos produtos Ambev anda com o nervo à flor da pele. A entrega das marcas da empresa está sempre atrasada e é empurrada com a barriga. O estabelecimento fica no bairro Monte Castelo e no Park Sul.