A Polícia Federal fechou uma empresa que exercia ilegalmente atividade de segurança privada no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com anúncios veiculados, a referida empresa prestava serviços de “escolta armada” e “escolta velada descaracterizada armada”, mesmo sem cumprir os requisitos legais para exercer o trabalho de vigilância. Além disso, foi encontrado no local um veículo adesivado com inscrições que denotam atividade de segurança privada.

As empresas que pretendem prestar tais serviços devem ser previamente autorizadas pela Polícia Federal, não só em casos de vigilância armada, mas também as firmas de segurança privada que desejam prestar serviços sem o uso de armas de fogo. Também cabe ressaltar que todos os vigilantes devem estar capacitados através de curso de formação específico, com reciclagens a cada dois anos.

A atividade de vigilância com seguranças clandestinos, que não possuem a devida capacitação, compromete a proteção e pode colocar em risco a vida e integridade física das pessoas presentes no estabelecimento contratante.

Denúncias sobre clandestinidade e outras irregularidades nas empresas de segurança privada da Baixada Fluminense podem ser enviadas à Comissão de Vistoria da Delegacia de Polícia Federal em Nova Iguaçu/RJ, através do e-mail [email protected] ou do telefone (21) 3759-8077.