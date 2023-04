Mais um acidente foi registrado nesta quinta-feira (dia 27), em Volta Redonda. O episódio mais recente aconteceu na altura do km 281 da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), no bairro Dom Bosco, e envolveu um automóvel e uma moto.

Após a colisão, a condutora da motocicleta, de 45 anos, precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital São João Batista, que não divulgou informações sobre seu estado de saúde. Já a motorista do Ford Fiesta não se feriu.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a condutora da motocicleta não é habilitada e o licenciamento da moto está atrasado. Ela foi autuada e o veículo recolhido ao pátio para regularização.

Outros acidentes nesta quinta



Mais cedo, uma mulher ficou ferida após uma batida frontal entre dois carros no km 286 da mesma via, na altura do bairro Jardim Amália II. Segundo a PRF, a motorista de um dos veículos foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital São João Batista. Já o motorista do outro carro envolvido no acidente não se feriu.

Também nesta quinta-feira (dia 27), dois carros e um caminhão se envolveram em um acidente na Avenida Paulo Erlei Abrantes, no bairro Três Poços. Um homem, de 40 anos, e uma mulher, de 31, ficaram feridos. As vítimas foram levadas para o Hospital São João Batista, onde passaram por exames, sendo liberados em seguida.

Foto: Divulgação/PRF