Os servidores de Barra Mansa já podem contar com uma ótima notícia: a primeira parcela do 13º salário será paga nesta quarta-feira (dia 12). Com isso, mais de sete mil servidores, entre ativos e inativos, irão receber a antecipação.

Em reunião nesta terça-feira (11), o prefeito Rodrigo Drable enfatizou que a antecipação do 13° salário é resultado de um ajuste financeiro sério feito na Prefeitura. “No passado, os salários dos servidores não eram pagos, os 13º ficavam atrasados e as férias também. Hoje, com previsão e com gestão, nós conseguimos mais uma vez antecipar o 13º. Amanhã ele estará na conta”, informou Rodrigo.

O secretário de Administração, Gabriel Resende, destacou que realizar o pagamento neste período do ano simboliza o comprometimento da atual gestão com o trabalho dos servidores. “A antecipação do pagamento da metade do 13° salário demonstra o esforço da gestão em manter a política de valorização dos servidores em equilíbrio com as finanças do município. Essa atitude responsável permite o pagamento antecipado da primeira parte do 13º agora em julho”.

De acordo com o secretário municipal de Finanças, Leonardo Ramos de Oliveira, a antecipação vai injetar, aproximadamente, 13 milhões de reais na economia do município. “É importante ressaltar a grande satisfação que nós temos em conseguir fazer uma gestão aplicada ao município com muita responsabilidade. Dessa forma, nós podemos cumprir com o compromisso que é o salário dos servidores e, consequentemente, equilibrar as finanças do município, tanto de forma econômica quanto social. A injeção desse valor traz um benefício muito grande a nossa classe comercial. Ficamos muito felizes de promover isso em Barra Mansa”, disse Leonardo.

