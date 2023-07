Um acidente envolvendo uma motocicleta e uma van ocorreu na tarde desta quinta-feira (dia 13), na BR-393, em Barra do Piraí. A colisão foi registrada na altura do km 258, próximo ao Lago Azul.

O acidente ocorreu por volta das 16h40 e causou retenções no trânsito, que só voltou a fluir após a remoção dos veículos, por volta das 17h20h. Na ocasião, a van retornava de Volta Redonda para Barra do Piraí, transportando pacientes. Felizmente, nenhum dos ocupantes ficou ferido no ocorrido.

No entanto, o condutor da motocicleta, um homem de 36 anos, sofreu ferimentos e precisou ser socorrido pelo serviço de resgate da concessionária responsável pela rodovia. Ele foi encaminhado ao Hospital São João Batista (HSJB).

Foto: Divulgação/PRF