Uma carga com mais de mil pares de calçados com indícios de falsificação foi apreendida na madrugada desta quinta-feira (dia 13) na BR-040, em Comendador Levy Gasparian. A mercadoria foi apreendida pela Operação Foco Divisas, da Subsecretaria Especial de Controle de Divisas. Os calçados vieram da cidade de Nova Serrana, em Minas Gerais, e tinham como destino de entrega a capital fluminense.

De acordo com os agentes, o motorista da carreta parou no Posto de Controle de Fiscalização e apresentou nota fiscal para os auditores fiscais da Receita Estadual. Com a suspeita, foi realizada uma vistoria mais detalhada, localizando 85 caixas de calçados sem nota fiscal que imitavam marcas famosas do mercado.

A carga foi apreendida e encaminhada para a delegacia de Três Rios. Parte do material será direcionado para análise.

Foto: divulgação