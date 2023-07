Uma criança foi salva por policiais rodoviários federais após engasgar e ter as vias respiratórias obstruídas. Ela estava desacordada quando os pais pediram ajuda para uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O caso aconteceu na rodovia Washington Luiz (BR-040), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no final da noite de sábado (dia 15).

Policiais rodoviários federais do Núcleo de Operações Especiais (NOE) abordavam uma motocicleta na pista sentido Rio, na altura do quilômetro 108, quando um carro parou ao lado e os ocupantes desceram pedindo socorro desesperadamente, com uma criança no colo. Eram os pais de um menino de apenas dois anos de idade, que estava desacordado e com sinais evidentes de cianose – coloração azulada.

A equipe percebeu que havia algo obstruindo as vias aéreas da criança e iniciou os procedimentos pré-hospitalares. Um policial rodoviário federal começou a realizar a manobra de Heimlich até que a criança respondesse aos estímulos. A vítima, que estava inconsciente, voltou a respirar e foi socorrida pelos policiais para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, onde deu entrada na emergência já tendo retomado os movimentos respiratórios e abrindo os olhos.

Manobra de Heimlich

A manobra de Heimlich é uma técnica de primeiros socorros utilizada em casos de emergência por asfixia, provocada por um pedaço de comida ou qualquer tipo de corpo estranho que fique entalado nas vias respiratórias, impedindo a pessoa de respirar.