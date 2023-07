Nesta segunda-feira (dia 17), a Prefeitura de Barra do Piraí, através de uma parceria com a Casa de Caridade Santa Rita, a Nova Santa Casa, o Hemorio e a Unimed, promoveu um dia destinado à doação de sangue. O evento foi realizado na Nova Santa Casa, das 8 às 14 horas, e contou com 140 doações, a meta estipulada pelo Hemorio. É a primeira vez que a coleta é realizada em instalações da cidade e a prática é apenas uma amostra de algo que será comum para os barrenses, já que, no futuro, será estruturado um Centro de Hemoterapia.

Sobre a atividade, o secretário interino de Saúde, Dione Caruzo, parabenizou todos os envolvidos e observou como, cada vez mais, a Saúde de Barra do Piraí vem crescendo e oferecendo diferentes serviços à população. “A saúde do município tem crescido muito nos últimos anos. Estamos alcançando novos patamares graças à estruturação feita pelo governo e a ação de hoje demonstra um resquício de grandes conquistas. No futuro, doar sangue poderá ser feito, facilmente, por todos os habitantes, por isso, quero parabenizar os idealizadores e dizer que, acima de tudo, o serviço irá contribuir muito para a saúde da população”, aponta o secretário.

A respeito da doação e das parcerias, a provedora da Santa Casa, Ionara Mejia, falou, com entusiasmo, sobre o que está sendo estruturado. “Agradeço a todos pela oportunidade de fazer parte dessa empreitada. A Santa Casa, segue avançando devido ao auxílio dado pela prefeitura. E, hoje, estamos fazendo mais um progresso. Conseguimos bater a meta estipulada, algo que me deixa contente, pois foi criado um ótimo precedente. Com certeza, as futuras coletas também apresentarão números excelentes”, expõe a provedora.

O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, falou sobre as mudanças na área da Saúde e como foi feita a reformulação administrativa e estrutural. “A prefeitura modificou completamente a saúde municipal. Conseguimos, aos poucos, fazer uma reforma física e administrativa, visto que a área sempre foi um foco. Nós temos que nos colocar na posição das pessoas que precisam do atendimento. Então, no futuro, após o término da construção do Banco de Sangue, teremos a nossa própria unidade de coleta, que é o melhor cenário, no intuito de salvar vidas. Sou grato pelo trabalho de todos e quero dizer que a cidade ainda vai crescer muito, podem apostar”, finaliza o chefe do Executivo.

Foto: divulgação