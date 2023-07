Dois grandes eventos nacionais, com superestruturas, vão movimentar a Costa Verde e o Sul Fluminense nas comemorações do Dia do Motociclista, festejado em 27 de julho. Os tradicionais Angra Moto Fest, em Angra dos Reis, no último fim de semana de julho, e o Penedo Riders, em Itatiaia, no primeiro fim de semana de agosto, vão levar milhares de motociclistas do Rio, de São Paulo e de Minas Gerais para Angra dos Reis e Penedo, distrito de Itatiaia, que decidiram investir nos eventos de motociclistas porque eles, são, comprovadamente, os que mais movimentam visitantes no turismo regional.

Em Angra dos Reis, o Angra Moto Fest vai agitar a Praia do Anil, no Centro, nos dias 28, 29 e 30. Organizado pelo Moto-Clube Piratas de Angra, o evento conta com o apoio da Secretaria de Eventos. Uma das duas pistas da orla da Praia do Anil será fechada ao trânsito para estacionamento das motocicletas, praça de alimentação e tendas de produtos para motos e roupas de couro, muito usadas pelos motociclistas. Ao longo do dia, os visitantes e os angrenses poderão assistir a exibições de esportes radicais e, à noite, shows com bandas do circuito motociclístico nacional. Há vários roteiros para passeios marítimos pela Baía da Ilha Grande.

Uma super estrutura será montada no Clube Finlandês para receber, de 3 a 6 de agosto, o Penedo Riders, o Encontro Internacional de Motociclista, de grande tradição no motociclismo brasileiro. Um pavilhão coberto contará com exposição de motos de montadoras renomadas; um espaço enorme será reservado para a praça de alimentação, inclusive com cervejas artesanais e produtos regionais; o público poderá visitar dezenas de tendas para expositores, além do espaço kids. À noite, shows de rock. No sábado, às 21 horas, a banda Faixa Etária faz o show principal do evento e também estará no sábado anterior, às 23 horas, no Angra Moto Fest.

“O Angra Moto Fest e o Penedo Riders mantém a tradição de montar boas estruturas de palco, som e luz para que as bandas possam dar o melhor de si, com qualidade. Quem ganha é o público que curte um bom rock n’roll”, garante o baterista e fundador da Faixa Etária, Fabrício Araújo.

Em Angra dos Reis, o locutor paulista Pica-Pau vai comandar o palco, enquanto Fábio Lacerda fará o mesmo em Penedo, com a estrutura da Simão Produções, experiente em grandes eventos.

“Vamos invadir Penedo com todo o nosso grupo. É um evento que prima pela qualidade, boas bandas, excelente gastronomia e ótimas opções de hospedagem”, comentou Augusto Aquino, presidente do Moto-Clube Tubarões de Cabo Frio.

Foto: divulgação