A retomada dos campos de futebol de Volta Redonda, como os do Ressaquinha, da Ponte Preta, o Versátil e dos Bombeiros, pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) poderia ser revista pela empresa. Desde a investida nas áreas de lazer, não se tem notícia de nenhum projeto com finalidade econômica ou outra qualquer. Os campos seguem fechados.

Por isso, faço aqui um apelo ao presidente da empresa, Benjamin Steinbruch, para rever a situação, reconsiderando a decisão de fechar os locais. Principalmente neste momento em que o diálogo com o Município foi restabelecido e a empresa demostrando querer novamente ter uma relação com a cidade.

A direção da CSN tem dado mostras de sua vontade em resolver as questões que afligem a comunidade. Recentemente, anunciou R$ 700 milhões em investimentos imediatos para melhorar a qualidade do ar em Volta Redonda. A Companhia tem sinalizado com outras ações de manutenção de equipamentos poluentes para reduzir o “pó preto”, até o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) com prazo até agosto de 2024.

Vamos aproveitar o momento para, em um esforço conjunto, buscar alternativas também de melhoraria na relação no social, promovendo o desenvolvimento sustentável e o bem-estar coletivo. A reabertura dos campos de futebol certamente trará de volta a alegria dos finais de semana nos locais citados, com a garantia da preservação do patrimônio da CSN.

Claro Mariano é bacharel em Direito e jornalista