Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2613 da Mega-Sena realizado nesse sábado (dia 22), em São Paulo. Com isso, o prêmio da faixa principal acumulou e está estimado em R$ 70 milhões de reais para a próxima etapa.

Os números sorteados nesse sábado foram: 14 – 26 – 40 – 42 – 46 – 52

Segundo a Caixa, 70 apostas chegaram bem perto e acertaram cinco dezenas. Para cada uma delas a Caixa vai pagar R$ 80.398,82. Os 5.774 acertadores de quatro dezenas vão receber R$ 1.392,42 cada.

O próximo sorteio da Mega acontece na quarta-feira (dia 26) e as apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em casas lotéricas, pela internet no app Loterias Caixa, disponível para usuários das plataformas iOS e Android.