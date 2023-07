O fãs de Roberto Carlos são fiéis e apaixonados, e não é difícil entender por que 70% dos ingressos do show na cidade de Resende, foram vendidos em menos de 24 horas.

A expectativa era grande desde que foi publicado a confirmação da apresentação no site oficial do cantor.

Artista que dispensa apresentações, o ídolo da canção latino-americana está de volta a região (após 23 anos), com um espetáculo inesquecível. O cantor é conhecido por sua performance impecável, mega estrutura e músicas que emocionam o público.

A energia dos fãs aliada à presença do ídolo no palco, promete ser uma noite de grandes emoções.

SERVIÇO:

Data: Sábado, 2 de setembro

Abertura: 18h30 | Início do Show: 20h30

Local: Shopping Pátio Mix

– Vendas On Line: www.eventim.com.br

– Pontos de Vendas autorizados



Resende:

KOPENHAGEN Pátio Mix

Cel: (24) 99942-9924



Barra Mansa:

ROSÁLIA – R: São Sebastião, n° 1 – Centro

Tel: (24) 3323-5430



Volta Redonda:

KOPENHAGEN Park Sul

Cel: (24) 99222-9924



ROSÁLIA – R: 14, Vila

Tel: (24) 3342-7399

Informações:

www.robertocarlos.com

Realização: Grupo RC