Barra Mansa está prestes a receber um evento literário repleto de alegria, poesia e cultura com o primeiro “Sarau Arraiá da Poesia”, organizado pelo Grêmio Barra-mansense de Letras (Grebal). A festa promete encantar os amantes da literatura, com destaque para o casamento caipira, resgatando a tradição popular das comemorações juninas. O evento será realizado no Teatro de Bolso Paulo Rangel, na sede do Grebal (Avenida Argemiro de Paula Coutinho, nº 44, Centro), no próximo sábado (dia 29) às 17h30.

A atração principal do Sarau é a renomada Cia Teatral Granada, conhecida por suas apresentações teatrais divertidas e descontraídas. O espetáculo “O Casamento Culposo” promete cativar o público com seu elenco histriônico e afinado, composto por talentosos artistas como João Pedro Barros, Indieslay Meneguiti, Rita Rangel, Alanis Freitas, Mirela Andrade, Layla Rebelo, Ana Luiza Gonçalves e Vagner Wilnsen, sob a direção de Paulo Rangel, que também estará em cena.

O presidente do Grebal, Paulo Rangel, ressaltou a importância do evento para a cultura local: “A dramaturgia é uma literatura que sempre encanta os amantes da poesia, cômica ou dramática, cumprindo sempre seu papel no mundo literário, trazendo movimento às palavras que compõem o texto. O Sarau Arraiá da Poesia é uma oportunidade ímpar de celebrar a arte e a literatura em um ambiente descontraído e festivo.”

O sarau também contará com a participação de outros artistas locais que compartilharão sua arte, tornando o evento uma verdadeira festa cultural. Entre as atrações musicais, Ronielle Cândido animará o público com o Forró Acústico, enquanto Abrahão Lincoln Graciosa Machado, músico e também diretor segundo tesoureiro do Grebal, cantará a alegria dessa festa, acompanhado de amigos presentes.

O Grebal convida a todos a participarem ativamente do evento, inscrevendo-se para declamar, cantar, dançar e se expressar artisticamente, contribuindo com o engrandecimento desse evento que promete marcar a história cultural da região.

Além das performances artísticas, o primeiro Arraiá da Poesia trará novidades para o público, promovendo uma gincana para animar ainda mais a festa. E as surpresas não param por aí. O Grebal lançou o desafio do Troféu Caipira, que será entregue ao caipira mais original da festa. Portanto, é hora de vestir sua melhor fantasia caipira e se divertir com o Grêmio Barra-mansense de Letras.

Além disso, o evento possui um caráter solidário, com a entrada sendo um litro de leite, que será doado para a Casa Rosa em Barra Mansa, auxiliando aqueles que mais necessitam na comunidade.

As confirmações de presença devem ser feitas até quinta-feira, dia 27, por meio do WhatsApp: (24) 99912-1975.

O Sarau Arraiá da Poesia promete ser uma noite inesquecível, repleta de poesia, cultura, teatro, música e interação, unindo a comunidade em uma celebração das artes e da literatura. Venha fazer parte dessa festa cultural e prestigiar o talento de artistas locais no Teatro de Bolso Paulo Rangel.



