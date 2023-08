Nesta segunda-feira (dia 7), dia em que a Lei Maria da Penha completa 17 anos, a Polícia Civil, por meio do Departamento-Geral de Polícia de Atendimento à Mulher (DGPAM), realiza o “Dia D” da “Operação Maria da Penha”. Iniciada na última terça-feira (dia 1), a ação tem o objetivo de combater a violência doméstica e familiar contra a mulher.

Participam da operação agentes das 14 Delegacias de Atendimento à Mulher (Deam) do Rio de Janeiro. As equipes buscam cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão em todo o estado. No escopo da ação, também estão previstas iniciativas educativas e de conscientização.

Com a “Operação Maria da Penha”, a Polícia Civil espera incrementar ainda mais os números relativos à prevenção e ao combate aos crimes sofridos por mulheres por conta do gênero. No primeiro semestre deste ano, as Deams realizaram 630 prisões e 55 apreensões de armas de fogo. No mesmo período, foram concluídos cerca de 7 mil inquéritos e os agentes solicitaram mais de 11 mil medidas protetivas de urgência.