Os vereadores Professora Fernanda (PT), de Barra Mansa, e Raone Ferreira (PSB), de Volta Redonda, participaram durante a semana de uma audiência, em Brasília, com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. A pauta central do encontro foi a discussão das ações imediatas para enfrentar os desafios urgentes trazidos pela poluição, decorrente das atividades da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) na região.

Na reunião, os participantes apresentaram à ministra a gravidade e abrangência da situação atual na Cidade do Aço, que afeta não apenas a saúde e o bem-estar das comunidades, mas também tem consequências ambientais de impacto federal. A vereadora Fernanda destacou a importância de Barra Mansa estar incluída no debate das consequências da poluição oriunda da CSN.

“Como representante do povo de Barra Mansa, sinto a responsabilidade de trazer as preocupações e anseios da nossa comunidade para discussões tão importantes como essa. A poluição proveniente da CSN não impacta apenas nossa saúde e qualidade de vida, mas também nossa identidade como cidadãos conscientes da importância de um ambiente saudável”, afirmou a parlamentar.

Durante o encontro, foi entregue o ‘Manifesto do Movimento Sul Fluminense Contra a Poluição’, uma declaração que ecoa as preocupações das comunidades afetadas e enfatiza a necessidade urgente de ações eficazes para garantir um ambiente seguro e saudável.

Em decorrência da reunião, a ministra Marina Silva propôs uma visita técnica à região, em Volta Redonda e adjacências. Essa visita viabilizará um diálogo direto com a comunidade afetada, permitindo uma compreensão mais profunda dos desafios e necessidades locais. O secretário nacional do Meio Ambiente, Adalberto Maluf, também expressou o seu compromisso com a busca de soluções efetivas e destacou a importância de uma ação coordenada.

O deputado federal Lindbergh Farias (PT), que nesta sexta-feira (dia 4) estará em Volta Redonda participando de um evento, foi o responsável pelo agendamento da reunião.

