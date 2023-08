O pré-candidato à prefeitura de Volta Redonda, Mauro Campos, cumpriu agenda em Brasília durante esta semana. Na capital federal, o presidente do diretório municipal do Partido Liberal (PL) reuniu-se com lideranças políticas, entre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro e Valdemar Costa Neto, presidente nacional da legenda.

No encontro com Bolsonaro foi debatida a preparação de estratégias para as próximas eleições municipais, além do fortalecimento do PL. Outro tema abordado foi o alinhamento de discursos e metas para as próximas disputas nas cidades do país.

Mauro Campos enfatizou a importância da coesão interna para alcançar resultados positivos nas eleições municipais. O objetivo central foi traçar estratégias para apresentar à população propostas claras e inovadoras que reflitam as necessidades locais e nacionais.

“Nossa ida a Brasília ressalta o comprometimento da legenda com o processo democrático e sua busca pela representatividade em níveis municipais. Ações como essa demonstram a dedicação em construir uma plataforma política sólida e coesa, visando melhorias concretas para as comunidades locais e contribuindo para o fortalecimento do partido no panorama político nacional”, afirmou.

A presença do empresário em Brasília também serviu para consolidar alianças políticas e fortalecer o papel da legenda no cenário de Volta Redonda. “Estivemos reunidos, além de Bolsonaro, com o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, os deputados federais Luiz Lima, Nicolas Ferreira e Fernando Marangoni, que é o presidente da frente parlamentar da Habitação e do Desenvolvimento Urbano Sustentável”, pontuou Mauro.

Pré-candidatura

Em julho deste ano, lideranças do PL estiveram em Volta Redonda no evento de inauguração da nova sede do diretório municipal e no 2º Encontro Conservador. No evento, mostras foram dadas que se depender de apoio de nomes de pesos da cena política atual, Mauro Campos finalmente poderá colocar em prática o sonho que ensaia há algumas eleições, que é concorrer à Prefeitura da maior cidade do Sul Fluminense.

A possível candidatura do empresário do ramo da construção civil ao Palácio 17 de Julho é endossada por uma forte bancada do partido, composta pelos senadores Flávio Bolsonaro e Carlos Portinho, os deputados federais General Eduardo Pazuello e Luiz Lima, além do deputado estadual Anderson Moraes.