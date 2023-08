Mais de 2,5 mil pessoas participaram, neste domingo (dia 20), em Resende, da VII Festa do Seminário Diocesano de Barra do Piraí – Volta Redonda. O evento aconteceu no Colégio Santa Ângela e na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição.

A festa começou com o Santo Terço e a Santa Missa. Na sequência, os fiéis participaram da caminhada vocacional e, depois, do almoço. A tarde foi encerrada com o festival de prêmios. Neste ano, a VII edição da festa teve o tema “Como em Emaús, chamados por Graça e para a Missão” e o lema “Corações ardentes, pés a caminho” (Cf. Lc 24, 32-33). O objetivo do evento, além de promover um momento de comunhão entre os diocesanos e seminaristas, visa angariar fundos para a manutenção do processo de formação dos futuros padres.

Estiveram presentes na celebração, o Bispo Diocesano, Dom Luiz Henrique; o Vigário Episcopal de Resende, Padre Paulo Nogueira; o Vigário Episcopal de Barra Mansa, Padre José Arimatéia de Souza; o Reitor do Seminário Santo Oscar Romero, Padre Sérgio Brandão; o Reitor do Seminário Propedêutico Sagrada Família, Padre Mayron José Alexandre e os padres Antonio Melo, Alcides Silva; Francisco Silva e José Antônio Perry.

O Seminarista Filipi Campos, da Comissão organizadora da Festa, agradeceu a participação dos fiéis e todos que colaboraram no planejamento e execução da VII Festa do Seminário. “Com grande alegria rendemos graças e louvores ao Senhor da messe e Pastor do rebanho, que continua a chamar vocações em nossa amada Diocese. Sem dúvidas, a festa foi um momento de encontro, comunhão e fraternidade. Muito nos alegra ver o momento repleto de fiéis de todos os vicariatos , agradecemos a todo o Povo de Deus que, mais uma vez, abraçou nosso Seminário”, declarou Filipe Campos.

Reitor do Seminário Santo Oscar Romero, o Padre Sérgio Brandão revelou que para a realização da festa, foram criadas várias equipes de trabalho na programação das atividades. ”Cerca de 1 ano de preparação e organização para a edição de número 7 da festa do Seminário Diocesano. O empenho e trabalho dos seminaristas e, claro, de todos os fiéis é de fundamental importância para a promoção desta data. Louvamos e agradecemos a Deus por tudo”, disse o Padre Sérgio Brandão.

“A festa do Seminário só é possível também graças ao apoio dos irmãos e irmãs do Serviço de Animação Vocacional (SAV), do Projeto Amigos do Seminário Diocesano (Pasdi), do Movimento Serra e de diversas pastorais e movimentos que cultivam a promoção das vocações na Diocese. Agradeço a cooperação de todos em um verdadeiro espírito de diocesaneidade na VII Festa do Seminário Diocesano”, pontuou Dom Luiz Henrique, Bispo Diocesano.

A VIII Festa do Seminário Diocesano contou com o apoio dos órgãos de segurança pública de Resende.

VIII Festa do Seminário Diocesano

Em 2024, a VIII Festa do Seminário Diocesano acontecerá na cidade de Barra do Piraí, na Igreja Matriz de São Benedito e Royal Sport Club.

Conheça os Seminários da Diocese

Na Diocese, são 23 seminaristas em preparação para serem ordenados como sacerdotes. Eles estão divididos em 2 seminários.

Seminário Propedêutico Sagrada Família – Local onde os candidatos assumem seu primeiro contato com a vida em comunidade. Reitor Padre Mayron José Alexandre Pereira

Seminário Santo Oscar Romero – Espaço onde são formados os futuros sacerdotes. Reitor Padre Sérgio Brandão Criado.

Foto: divulgação