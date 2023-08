Um homem foi preso no início da tarde desta segunda-feira (dia 21) por descumprimento de medidas protetivas e violação de domicílio da ex-companheira. O mandado de prisão preventiva foi cumprido pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Angra dos Reis.

Imagens de câmeras de segurança registraram o exato momento em que o homem pulou as grades e em seguida caminhou pela área interna do condomínio de sua ex-companheira. Comunicada do fato, equipes da Deam realizaram diversas diligências e o acusado foi localizado na Rua Dr. Coutinho, no bairro Banqueta.

A delegada Vanessa Martins ressaltou a existência de três procedimentos policiais na 166ª DP em desfavor do homem, pelos crimes de roubo, ameaça e violação de domicílio. O preso será conduzido para o sistema penitenciário.

Fotos: Divulgação Polícia Civil