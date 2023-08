Com o objetivo central de incentivar e propagar práticas que contribuem para melhorar a saúde física, mental e emocional, o “Movimento é Vida” se mostra como um dos principais projetos da Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de Barra do Piraí. Como parte da ação, foi realizada, no sábado (dia 19), mais uma “Caminhada de 10 km do Movimento é Vida”. Essa edição teve início às 6h30 com largada na Praça Patrícia Favieri e seu percurso passou por Vila Helena, Matadouro e Coimbra.

Semanalmente, o “Movimento é Vida” trabalha com exercícios de caminhada que ocorrerem nas segundas, quartas e sextas às 19h20 com o ponto de encontro próximo ao Colégio Barão do Rio Bonito, além de treinos funcionais que acontecem no ginásio da Santana nas terças e quintas, no mesmo horário, e no Ginásio Jacyr Abbud, no Matadouro, das 7 às 8h30 e das 9h30 às 10h50 nas quartas e sextas-feiras.

Os interessados podem realizar suas inscrições tanto nos ginásios, no horário das aulas, quanto na própria secretaria, localizada na rua localizada na rua Barão de Santa Cruz, 266, Centro – mediante a apresentação do CPF, RG e comprovante de residência.

O professor de educação física e coordenador do “Movimento é Vida”, Denis Miranda, comenta sobre a relevância do projeto e de exercícios dessa natureza para a vida das pessoas. “Gostaria de ressaltar a importância da prática regular de atividades físicas para a promoção da saúde e bem-estar da população. A caminhada de 10km realizada no último sábado foi um exemplo inspirador de como podemos nos movimentar e cuidar do nosso corpo e da nossa mente com essa simples modalidade que é a mais acessível. Parabéns a todos os participantes pelo empenho e dedicação e a Secretaria de Esportes e Lazer pela iniciativa”, destaca Denis.

Segundo o secretário de Esporte e Lazer, Juliano Barbosa, sua pasta está avançando para tornar as práticas esportivas cada vez mais presentes no município. “Estamos implementando em nossa cidade a consciência que a prática de esporte muda vidas, o esporte é saúde. São vários projetos se desenvolvendo para tornar a Barra do Piraí cada vez mais atuante nessa área, e o “Movimento é Vida” faz parte desse processo”, aponta Juliano.

O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, reforça o empenho da prefeitura em oferecer aos habitantes uma melhor qualidade de vida e ilustra o papel das atividades esportivas dentro disso. “Trabalhamos para conferir um bem-estar geral em todos os âmbitos para os barrenses, por isso, os esportes surgem como um meio de potencializar esse objetivo. Então, reafirmo o compromisso e dedicação do poder público com a população do município e garanto que não pararemos por aqui”, finaliza o chefe do Executivo.

Foto: divulgação