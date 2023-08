Uma parceria estratégica entre o Serviço de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) e a Associação Pró-Gestão das Águas Hidrográficas da Bacia do Rio Paraíba do Sul (Agevap) começa a enfrentar um dos principais desafios dos sistemas de distribuição de água: as perdas. Na Cidade do Aço, a ideia da implantação do program de Gerenciamento de Perdas em Sistemas de Distribuição de Água, uma iniciativa de cooperação técnica entre as instituições, partiu de uma indicação do vereador Edson Quinto (PL).

“Em muitas redes urbanas, uma parcela significativa da água tratada é desperdiçada antes de chegar aos consumidores finais”, destaca o parlamentar. “Durante a crise hídrica, em 2021, vimos a necessidade desse projeto, já que o município tem entre 35% e 40% de perdas e precisamos reduzir esse número”.

Com a assinatura da ordem de serviço realizada no último dia 18, o acordo entre o Saae-VR e a Agevap tem vigência de 24 meses. O investimento estimado é de R$ 1 milhão, integralmente custeado pela Associação.

Edson Quinto ressaltou a importância da concretização da iniciativa, beneficiando diretamente os bairros Santa Cruz e Santa Rita do Zarur.

“Essa parceria entre o Saae-VR e a Agevap representa um grande avanço na gestão dos recursos hídricos da nossa cidade. Além de melhorar a qualidade de vida dos moradores desses bairros, a ação terá impactos positivos para toda a comunidade”, analisou o vereador.

Programa

O programa de Gerenciamento de Perdas em Sistemas de Distribuição de Água tem como objetivo principal identificar pontos de vazamentos, fazer manutenções preventivas e corretivas e orientar a população sobre o uso responsável da água. A cooperação técnica entre o Saae-VR e a Agevap permitirá a troca de conhecimentos e experiências, contribuindo para o desenvolvimento de estratégias eficazes de combate às perdas.