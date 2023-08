Em ação de fiscalização na Rodovia Presidente Dutra ocorrida na tarde de quarta-feira (dia 30), agentes da Polícia Rodoviária Federal prenderam um homem, de 36 anos, que transportava carregadores e peças de fuzil. A ação ocorreu na altura do km 271 da Dutra, no entroncamento com a BR-393. O indivíduo era o único ocupante do Renault/Kwid, locado.

No veículo, foram encontrados escondidos sob os forros das portas oito carregadores de fuzil calibre 7.62 e dois canos de fuzil calibre 7.62. Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão com base no artigo 16 da Lei 10.826/03 (Lei do Desarmamento), cuja pena é de três a seis anos de reclusão e multa.

O preso alegou que receberia R$ 5 mil para fazer o transporte do material ilícito de Jacareí(SP) até a Av. Amaral Peixoto, em Volta Redonda, onde deixaria o veículo estacionado para outra pessoa pegar.

Foto: Divulgação/PRF