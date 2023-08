Durante patrulhamento ostensivo na Rodovia Presidente Dutra, agentes da Polícia Rodoviária Federal prenderam dois homens – de 32 e 26 anos – suspeitos de furtar diversas peças de carne de um supermercado em Volta Redonda. A ação ocorreu na tarde de quarta-feira (dia 30), na altura do km 171 da BR-116. Na ocasião, a equipe teve a atenção voltada para o veículo Fiat/Argo branco, devido à película de vidro muito escura, não sendo possível visualizar os ocupantes do automóvel.

“Ao realizar fiscalização dos equipamentos obrigatórios do CTB (Código Brasileiro de Trânsito), foi verificado no interior do veículo grande quantidade de itens de mercado, sendo a grande maioria carne bovina. O condutor disse ser amigo do passageiro e estar recebendo quantia em dinheiro para levá-lo em Piraí. Já o passageiro disse ser morador de Irajá, ter um restaurante nesse bairro e ter ido em um estabelecimento em Piraí comprar aquelas carnes para o seu restaurante, mas não soube informar o mercado que foi adquirido a mercadoria, nem o valor pago”, informou a PRF em comunicado à imprensa.

Ao realizar consultas aos sistemas, foi verificado que o passageiro tinha passagens criminais por furto e, ao inspecionar melhor a mercadoria, foi constatado que era proveniente de um supermercado em Volta Redonda. Diante da suspeita, os policiais fizeram contato com o estabelecimento, que confirmou o furto, inclusive com imagens do autor em ação, registrado na 93ª DP (Volta Redonda). Ainda foram constatadas outras ocorrências de furto a outros supermercados para o mesmo autor.

Diante da ciência da infração penal, a dupla recebeu voz de prisão. Entre o material apreendido, constavam 11 peças de picanhas, oito de contra filé Maturatta; duas de contra filé Friboi; cinco costelinhas Gourmet; quatro peças de cupim; uma peça de queijo Litoral; e uma peça de presunto Sadia, totalizando cerca de 48kg.

Foto: Divulgação/PRF