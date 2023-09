A Câmara Municipal de Volta Redonda aprovou, na sessão da noite desta segunda-feira (dia 4), o Projeto de Lei 169/2023, de autoria do vereador Luciano Mineirinho (PSD), autorizando a prefeitura de Volta Redonda a adquirir e distribuir ingressos de gratuidade aos alunos da rede pública em partidas no Raulino de Oliveira. Na justificativa da proposta, o parlamentar disse que “trata-se de uma iniciativa que busca inserir e incentivar os jovens ao acesso à cultura e o esporte, promovendo a inclusão social e a igualdade de oportunidade”. O texto segue para o prefeito Neto (PP), que tem até 15 dias úteis para sancioná-lo ou vetá-lo.

Nas redes sociais, Luciano Mineirinho comentou a aprovação do PL e informou que o prefeito garantiu que, ainda nesta semana, distribuirá ingressos para os alunos de escolas da rede municipal prestigiarem os três próximos jogos do Voltaço no quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série C. “Atualmente, temos muitos jovens, alunos da rede pública, que não têm condições para adquirir um ingresso e terá essa oportunidade de ver de perto os jogos no Estádio”, destacou.

Foto: divulgação