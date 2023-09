O Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público (MPRJ), denunciou à Justiça o ex-prefeito de Engenheiro Paulo de Frontin e atual assessor na Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação Jauldo de Souza Balthazar Ferreira e mais seis pessoas pelos crimes de dispensa ilegal de licitação, superfaturamento de contrato público, desvio de combustível, coação no curso do processo e associação criminosa. Os fatos ocorreram durante o mandato de Jauldo, entre os anos de 2017 e 2020.

O Juízo da Vara Única da Comarca de Paulo de Frontin recebeu a denúncia e deferiu o pedido do Gaeco de suspensão do exercício da função pública de Jauldo que, atualmente, ocupa o cargo de assessor na Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Em julho de 2020 o MPRJ deflagrou a operação Pharus (farol, em latim) para cumprir mandados de busca e apreensão contra a organização criminosa. Um dos alvos da operação foi o então prefeito Jauldo, que já era réu em ação civil pública ajuizada pela Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Vassouras relacionada aos fatos agora denunciados.

Além do ex-prefeito, também foram denunciados os proprietários do posto de gasolina, servidores públicos que participaram do esquema criminoso e particulares que se beneficiaram do desvio de combustível.