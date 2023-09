Um grave acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira (dia 21) na altura do quilômetro 300 da Rodovia Presidente Dutra, em Porto Real. A colisão aconteceu na pista sentido São Paulo, envolveu dois veículos e resultou na morte de um homem de 30 anos. O condutor do outro veículo, um idoso de 76 anos, foi encaminhado para o Hospital de Resende com ferimentos leves.

Segundo informações preliminares, o condutor do veículo que estava a direita na imagem anterior estava envolvido em algum tipo de manutenção no conjunto no momento do acidente. As circunstâncias exatas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Foto: Divulgação/PRF