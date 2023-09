Policiais civis da 25ª DP (Engenho Novo) prenderam, nesta quinta-feira (dia 21), um homem acusado de estupro de vulnerável. Ele foi capturado no bairro de Serra da Glória, em Valença, após intensos trabalhos de inteligência, com cruzamento de dados e informações angariadas em diligências de campo.

Segundo as investigações, no mês de agosto, a vítima, que tem 4 anos, reclamou com sua mãe sobre dores em suas partes íntimas. Ao verificar, ela percebeu um hematoma na região genital da menina e perguntou o que teria ocorrido. A criança narrou que, no dia anterior, o criminoso havia abusado sexualmente dela.

Os agentes apuraram que a criança ficava aos cuidados da esposa do autor, que tem uma filha da mesma idade da vítima e estuda na mesma escola. O homem se aproveitava de momentos de ausência de sua esposa, como idas à farmácia ou mercado, para abusar sexualmente da vítima.

O Setor de Inteligência da delegacia identificou que, antes do fim das investigações, o autor, que morava no bairro do Engenho Novo, na Zona Norte da capital, mudou-se com a família para o município de Valença, deixando, inclusive, seus móveis para trás ao romper seu contrato de aluguel. A tentativa dele de ocultar-se da aplicação da Justiça levou a equipe da 25ª DP a pedir a prisão do acusado, que tem duas anotações criminais por condenações nos crimes de homicídio qualificado.