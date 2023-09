A Biosolvit, scale up de biotecnologia aplicada à sustentabilidade, foi a grande vencedora do Prêmio Melhores do Ano 2023, categoria Inovação, concedido pela Aciap Barra Mansa (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços). A entrega do troféu ocorreu no dia 22, no Espaço M, no Ano Bom. Na ocasião, também foi realizada a posse festiva da Diretoria Executiva da entidade para o biênio 2023/2025, que tem à frente o presidente reeleito, empresário Matheus Gattás.



O fundador e CEO da Biotech, Guilhermo Queiroz, recebeu a premiação das mãos dos diretores Roberto Wagner de Souza e Fábio Marassi Barros. “Primeiramente quero agradecer a toda a diretoria da Aciap e dizer da minha honra em receber esse prêmio. Barra Mansa tem um espaço muito importante na minha vida, pois foi aqui que estabeleci meu primeiro negócio. Hoje, depois de idas e vindas, a Biosolvit tem sua matriz no município, além de outras duas fábricas em São José dos Pinhais, no Paraná, e em Porto Belo, Santa Catarina. Credito o sucesso da empresa a cada colaborador em especial, a dois deles que estão me acompanhando neste evento, ao Wagner Martins, co-fundador e diretor comercial da empresa e a Carolina Freitas, diretora de marketing e imagem’, destacou.



Durante a cerimônia foi exibido um breve histórico sobre a empresa, que nasceu em 2014 com o objetivo de fazer pesquisas científicas e desenvolver novos materiais. Com os resultados, a empresa que nasceu como uma startup criou o absorvedor de petróleo mais eficiente do mundo, segundo o instituto Cedre, da França, além de uma linha de produtos voltados para mitigar acidentes envolvendo o vazamento de petróleo e derivados, on e offshore.



A Biotech também mantém uma linha de produtos direcionadas à jardinagem sustentável, profissional e doméstica, com vasos de xaxins 100% naturais, substratos para bromélias e orquídeas, substratos para todas as plantas e terra vegetal. As duas linhas de produção têm na fibra da palmeira sua matéria prima.



A Biosolvit é reconhecida como uma das melhores startups do mundo, sendo premiada no Atlantic Awards, 100 Startups To Watch, 100 Open Startups, no Bio Latin Conference, no Grands Prix, no Global Pitch, no Top10 Ranking Environment, no Startups Connected, no Startup World Cup, no Desafio Igloo – Ibrachina, no Amcham Arena, no Bluebio Value, no South Summit, no Unicorn Battle e no Fiesp de Mérito Ambiental.



Foto: Aciap/Jane Portella