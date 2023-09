A Polícia Civil prendeu, nesta quarta (dia 27), um homem de 38 anos, acusado de importunação sexual em Resende. Ele foi preso em seu local de trabalho, uma montadora de veículos em Porto Real.

Os agentes iniciaram as investigações após receberem uma denúncia, no dia 22 de maio, em Resende, de que duas mulheres estavam em um ponto de ônibus quando o homem passou em um carro preto, abaixou o vidro e mostrou as partes íntimas para elas. Elas anotaram a placa do veículo, já que não conseguiram ver o suspeito.

A Policia Civil de Resende recebeu mais oito ocorrências de importunação sexual com as mesmas características.

A informação dos agentes é de que o rapaz utilizava o carro da esposa para buscar vítimas no município, principalmente em pontos de ônibus.

Em outro caso, uma adolescente de 13 anos estava saindo da escola e foi abordada pelo homem. Ela correu de volta para a escola e avisou funcionários, que conseguiram gravar as iniciais da placa do veículo.

O caso foi apresentado à Justiça, que expediu um mandado de prisão preventiva contra o rapaz em 5 de setembro.

O homem foi levado para a delegacia de Resende e está à disposição da Justiça.



Foto: divulgação