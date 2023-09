No dia 30 de setembro, em para celebrar o Dia Mundial do Turismo (comemorado 27 de setembro), será inaugurada mais uma grande obra no município. A Estação de Ipiabas, localizada na Rodovia das Trovas, próxima a Praça Irineu Mendonça, na região central do distrito, é um grande exemplo de projeto de revitalização de patrimônios históricos. Para a entrega da reforma à população, haverá uma cerimônia, a partir das 19 horas, com “Koy e Banda” como atração musical. No mesmo dia, terá início o festival gastronômico Sabores de Ipiabas, uma realização da Prefeitura de Barra do Piraí, através da Secretaria de Turismo e Cultura, com o objetivo de chamar a atenção do público para o distrito.

Os restaurantes do local servirão pratos exclusivos que vão integrar o cardápio dos estabelecimentos durante todo o mês de outubro. Assim, serão incentivados a culinária local que mostrará novas abordagens, a criatividade e o talento dos cozinheiros.

O secretário de Turismo e Cultura, Jair Ferreira Borges, faz apontamentos em relação a necessidade da preservação do patrimônio do município. “A Estação de Ipiabas é um monumento histórico de 1881 e realizar essa reforma é um modo de resgatarmos a história daquela época. Essa obra é uma maneira de preservar o patrimônio e as raízes do local. Ipiabas, assim como toda Barra do Piraí, possui uma história que merece ser reconhecida e protegida”, diz Jair.

Para o prefeito Mario Esteves é de extrema relevância restaurar pontos históricos e degradados do município, convertendo-os em locais que sirvam para utilidade pública. “Essa reforma completa da Estação Ferroviária de Ipiabas é de fato um enorme feito. Pontos como esse são importantíssimos para o resgate cultural da região. Existem outros locais que também, com muita alegria, anunciamos o restauro ou reforma, o Beco da Carioca é um grande exemplo disso”, disse o prefeito.