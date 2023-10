No próximo domingo (dia 1º), das 8h às 17h, os eleitores das cidades do Sul Fluminense – de forma facultativa – vão às urnas escolher os novos integrantes dos conselhos tutelares. O Conselho Tutelar é o órgão que aplica medidas de proteção a crianças e adolescentes que tenham seus direitos violados ou ameaçados.

Em Volta Redonda, a eleição contará com 23 candidatos disputando dez vagas em dois Conselhos Tutelares, compostos por cinco membros, titulares e suplentes. Cada conselheiro terá um mandato de três anos. Os eleitos receberão um subsídio mensal de R$ 3,2 mil, além de benefícios pecuniários.

Pessoas com mais de 16 anos, com o título de eleitor regularizado, podem votar apresentando documento oficial com foto e, se possível, acompanhado do título de eleitor. Cada eleitor pode votar em um candidato. Serão disponibilizados 12 locais de votação. As eleições para o Conselho Tutelar ocorrem a cada quatro anos, no primeiro domingo de outubro.

Confira os candidatos aos

Conselhos Tutelares de VR

Angélica Santos (Angel) – 210

Bianca Costa – 700

Bruninho Nicolau – 520

Daniela Assistente Social – 600

Débora Andrade – 258

Douglas Pereira – 400

Elizabete Pereira (Bete) – 100

Professora Janaína – 300

Dra. Jhulieny Damasceno – 202

João Carlos Xavier – 200

José Roberto Gama – 111

Juliana Ariella – 444

Karol Campos – 150

Leandrinho – 127

Letícia Cândido (Lele) – 177

Lígia Penha – 147

Márcia Assistente Social – 800

Neandro Chaves – 777

Osmar Teófilo Maia – 126

Rodnei – 900

Rodrigo Mendes – 500

Thiago Brum Leite – 123

Ton VR Facts – 193

Barra Mansa: 19 candidatos disputam cinco vagas

Em Barra Mansa, 19 candidatos concorrem a cinco vagas no Conselho Tutelar. O processo de votação ocorrerá de forma manual em urnas de lona, seguindo as regras das eleições federais, estaduais e municipais. A votação será realizada no Centro Educacional Integrado Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva (CEI) das 8h às 17h.

Segundo o gerente da Proteção Social Especial e membro do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, Alexandre Martins, no início dos trâmites para as eleições foram 28 candidatos ao cargo.

“Em abril nós iniciamos as inscrições para os interessados e, no decorrer do processo seletivo, todos os candidatos passaram por análise de documentos, prova e avaliação psicológica. Após a aprovação dos candidatos, cada um iniciou o seu fluxo de campanha, que segue até o dia 30 de setembro, um dia anterior à eleição”, explicou.

Confira os candidatos aos

Conselhos Tutelares de BM

Ivania Furtado – 01

Ana Paula Nascimento – 02

Carina Almeida – Número – 03

Roney Miguel – 04

Vanea Faria – 05

Joana Darc – 08

Isabela Carvalho – 10

Sandra Cunha – 11

Marinilda (Mari) – 12

Ionara (Naná) – 13

Otoniel Alberto – 17

Raiane Carvalho – 18

Daniel Martins – 21

Maria Inez – 23

Polly Cunha – 25

Professor Leonardo – 26

Kleidy Souza – 27