Criado pela página Volta Redonda Mil Grau, com mais de 3,5 compartilhamentos e 20 mil curtidas até a quinta (dia 28), o meme fazendo referência aos términos de relacionamentos de celebridades e mostrando que a “Obras da 33 nunca terminam” circulou entre os volta-redondenses nos últimos dias. Os internautas não perdoaram e deixaram seus comentários com risos e deboche. “Sabe por que a obra na Rua 33 não termina? Porque é amor de verdade que a Prefeitura tem pelo povo que mora nessa rua”, disse, com sarcasmo, uma seguidora.

Demorou menos de 24 horas para a Prefeitura “acusar o golpe” e o prefeito Neto (PP) se reunir com a empresa responsável pela obra da Rua 33 e os comerciantes e, mais uma vez, empurrar o problema de demora na conclusão da obra.

“Os responsáveis pelo canteiro de obras têm de estar orientados a escutar os comerciantes, fazer as coisas de forma a minimizar os impactos e fazer um ambiente melhor. Todos sabemos que a obra vai beneficiar a região, mas até lá temos de fazer o melhor”, disse o prefeito.

A revitalização da 33 vem causando transtornos para os comerciantes há dois anos, e o governo municipal, em uma tentativa de minimizar as reclamações, vem fazendo reuniões com a empresa e os donos de estabelecimentos comerciais. Em uma delas, segundo informações, uma comerciante teria, com dedo em riste, culpado a empresa.

No encontro, inclusive, o dono da empreiteira responsável pela obra, Roberto Rodrigues de Paula, assumiu compromisso com os presentes. “Assumi este compromisso com o prefeito e assumo aqui com todos vocês. Vamos intensificar ainda mais o ritmo das obras, pois os maiores fiscais estão aqui, que são os comerciantes e a população”, garantiu.

A situação, apesar da operação “panos quentes”, que inclui o compromisso da conclusão da obra em dezembro deste ano, parece que ainda irá se estender pelo ano de 2024. Conforme noticiou a Folha do Aço, a Praça Pandiá Calógeras (ETPC) também passará por reformas. Transformado em canteiro de obras, o espaço diariamente recebe caminhões e material para a revitalização Rua 33.

A proposta é que seja feita nova pavimentação, com a construção de pista de caminhada; reconstrução de nova calçada; remodelação dos jardins e das áreas de lazer e de estar; além da troca da iluminação. O projeto compreende ainda a construção de uma quadra de basquete, duas de futevôlei, além da revitalização do campo de futebol society e da quadra de tênis.

Estimada em R$ 3,8 milhões, a licitação da obra está programada para o próximo dia 3. No edital, a administração municipal também incluiu a reforma da pista de skate. O prazo máximo para a execução e entrega é de nove meses, a partir da data fixada pelo Município na Ordem de Serviço.

Imagem: Volta Redonda Mil Grau