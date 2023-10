O comércio de Barra Mansa e Volta Redonda prepara-se para celebrar o Dia das Crianças com expectativas de crescimento nas vendas. Considerada uma espécie de termômetro para este último trimestre do ano, a data promete aquecer o setor. Segundo pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), a data deve movimentar R$ 18,8 bilhões no comércio, um aumento significativo em relação a 2022, quando a estimativa era de R$ 13,7 bilhões.

Em Volta Redonda, o Dia das Crianças deve ajudar a aumentar as vendas em 5% se comparada a 2022, segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL-VR). A entidade afirma que o movimento deve crescer na última semana para a data – comemorada no dia 12 de outubro – em vários setores, não se restringindo a lojas especializadas em produtos infantis.

“As famílias aproveitam o dia com lazer diferente, um cinema, saem para comer fora, ter uma programação voltada à criançada. Então é uma data que ajuda também a movimentar os setores de lazer, cultura e gastronomia”, afirmou o presidente da CDL-VR, Leonardo Almeida.

Segundo Levi Freitas, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Bens, Serviços e Turismo (Sicomércio-VR ), para atender os consumidores, as lojas vão funcionar em horário estendido durante a semana, até 20h30min, e aos sábados, até 18h30min. A abertura, porém, é opcional.

“Os produtos mais vendidos ainda continuam sendo brinquedos e roupas, mas sempre acompanhados de um lazer. A nossa expectativa é bem positiva, porque não são só os pais que presenteiam. Os avós, tios e padrinhos também, então há um volume bom de vendas tradicionalmente”, acrescentou.



Barra Mansa: crescimento estimado de 7% a 10% nas vendas

Em Barra Mansa, a expectativa é ainda mais positiva. A CDL aposta em um crescimento de 7% a 10% nas vendas em comparação com o mesmo período do ano anterior. Para impulsionar as vendas, a entidade está realizando ações promocionais, incluindo campanhas promocionais e atividades no Centro.

Neste sábado (dia 7), por exemplo, a Praça da Matriz será o palco de diversão com cabine de fotos instantâneas, distribuição de balões, pipoca, algodão doce e personagens, incluindo o mascote da entidade, o CDLinho. Além disso, o aplicativo da CDL-BM promoverá sorteios de prêmios oferecidos pelos associados. Os prêmios incluem vouchers de valores diversos, brownies com sorvete, piscina, entre outros.





Expectativa nacional: consumidores planejam gastar mais

Ainda de acordo com o levantamento da CNDL e do SPC Brasil, 73% dos consumidores pretendem comprar algum presente para o Dia das Crianças. Eles planejam adquirir em média 2,3 presentes e gastar cerca de R$ 343 nas compras, um aumento de R$ 101 em relação ao ano anterior.

A maioria pretende pagar à vista, principalmente com PIX, dinheiro e cartão de débito. Além disso, 44% dos consumidores planejam comprar roupas e calçados, 42% bonecas e bonecos, 26% jogos de tabuleiro e educativos, e 22% aviões e carrinhos de brinquedo.

Os principais locais de compra dos presentes estão concentrados nas lojas físicas (81%), principalmente em shoppings centers (37%), lojas de departamento (24%) e em lojas de rua/bairro (23%). Por outro lado, 37% pretendem realizar as compras na internet.



Procon-RJ: pesquisa aponta variação de 250% em brinquedos

Um levantamento de preços de 100 brinquedos feito pelo Procon Estadual do Rio de Janeiro em 13 lojas virtuais, com foco no Dia das Crianças, revelou uma grande discrepância nos preços de brinquedos, constatando uma variação de até 251% nos valores dos presentes. De acordo com o levantamento do órgão, as flutuações mais significativas foram de 251% em um jogo e 235% em um quebra cabeça. Já a menor variação ficou a cargo de um lançador com acessórios, que variou 12% em lojas diferentes.

Considerando que o Dia das Crianças movimentará o comércio, tanto no e-commerce como em lojas físicas, o Procon RJ elaborou algumas dicas importantes aos consumidores. Entre elas, destaca-se a importância de pesquisar preços, verificar prazos de entrega e especificações ao comprar online, considerar a classificação etária dos brinquedos e garantir a presença do selo do Inmetro para segurança.

Também é recomendado checar rótulos em busca de substâncias prejudiciais, evitar compartilhar dados pessoais em sites desconhecidos e verificar a reputação dos sites de compra. Conhecer a política de troca da loja, lembrar do direito de arrependimento e sempre solicitar a nota fiscal são passos cruciais para compras seguras.