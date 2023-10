Além de negociar com a CSN a aquisição do Escritório Central e do Recreio dos Trabalhadores, o governador Cláudio Castro (PL) desdobrou-se em uma intensa agenda nos dois primeiros dias de sua visita à região do Médio Paraíba. A maratona começou na quarta-feira (dia 4) em Volta Redonda, onde participou do Seminário sobre Desenvolvimento Regional.

Além disso, ele conferiu de perto as obras de melhorias na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio), uma das principais do município, e prestigiou as inaugurações da E-Tec Ciep 299 Jiulio Caruso – Escola de Novas Tecnologias e Oportunidades e da Policlínica da Mulher.

A comitiva do Governo do Estado seguiu para Porto Real no mesmo dia, onde visitou as obras do Hospital Geral Municipal São Francisco de Assis e inaugurou o Acesso Leste. Além disso, foi assinada a ordem de serviço para o início das obras da nova rodoviária. Um encontro no Cluster Automotivo fechou a agenda no primeiro dia de caravana, fortalecendo o setor na região.

Na quinta-feira (dia 5), Cláudio Castro iniciou a agenda em Resende, participando do Fórum de Prefeitos. Na ocasião, ocorreu a assinatura do Termo de Cooperação do projeto “Estradas Agro RJ” em diversas cidades do Médio Paraíba. Ainda no município vizinho, realizou uma vistoria na obra da RJ-161, visitou o Hospital Veterinário Municipal e participou da Implantação do Polo de Atendimento a Endometriose no Hospital de Emergência.

No fim da tarde, Castro e sua equipe foram para Barra Mansa, onde houve o anúncio de repasse de R$ 18 milhões do Fundo de Assistência Social para o Restaurante do Povo e a assinatura do Termo de Cooperação Técnica de um contrato de R$ 41 milhões para obras de asfalto.

A agenda de quinta-feira encerrou já na noite de quinta-feira, em Piraí. O governador esteve presente na inauguração da reforma do prédio do Fundo de Previdência Municipal e anunciou cofinanciamento para a nova base do Samu. Castro também participou da entrega de títulos Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio (Iterj), realizou uma visita à fábrica da Ambev e anunciou o projeto do Complexo Social e Cultural.

