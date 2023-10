O prefeito de Itatiaia, Irineu Nogueira (MDB), vai responder em liberdade pela acusação do crime de injúria racial. O pedido de liminar formulado pela defesa do político foi deferidona manhã desta quarta-feira (dia 18) pelo juiz Cherubin Helcias Schwartz Junior.

Irineu foi preso em flagrante no início da noite de ontem, quando se encontrava em seu gabinete, na sede da Prefeitura, por policiais civis da 89ª Delegacia de Polícia Civil de Resende. Ele foi denunciado pela atendente de uma padaria, localizado no bairro Jardim Jalisco, que relatou ter sido chamada de “negrinha”, por volta das 14h30min.

Os advogados do prefeito Irineu Nogueira alegaram que “a documentação juntada aos autos não é suficiente para atestar que tenha sido determinada aprisão do paciente”. O juiz Orlando Eliazaro Feitosa, do Plantão Judicial Capital, havia negado o pedido de Habeas Corpus.

Entenda o caso

De acordo com a Polícia Civil, em seu depoimento, a vítima disse que a confusão começou após Irineu Nogueira tentar pegar um salgado direto da vitrine. Neste momento, o prefeito de Itatiaia teria sido advertido pela funcionária, que explicou que uma determinação da Vigilância Sanitária proíbe os clientes se servirem por conta própria.

Ainda segundo a vítima, o prefeito teria se irritado com a proibição e começado a ofendê-la com palavras de baixo calão. Uma segunda funcionária teria tentado conter a discussão, quando Irineu se referiu à sua colega como “negrinha”.

A mulher foi até a delegacia de Resende, onde decidiu registrar um boletim de ocorrência contra o prefeito da cidade vizinha. Imagens de uma câmera de segurança do estabelecimento foram anexadas ao registro.

Diante das acusações da suposta vítima, dos relatos de testemunhas e das imagens obtidas pelas câmeras, o delegado Michel Floroschk foi até Itatiaia, onde prendeu, em flagrante, Irineu Nogueira. Cabe destacar que o crime de racismo é inafiançável.

Em nota, a assessoria de Irineu Nogueira negou a acusação. “O prefeito de Itatiaia frequenta o estabelecimento em que a desavença aconteceu há 30 anos e nunca teve problemas com os funcionários. Nesta tarde, chegou ao local e ao tentar pegar um pão foi advertido de forma grosseira pela funcionária (…) ele estranhou o comportamento dela, mas em momento nenhum a ofendeu. Sua atitude foi informar ao gerente do estabelecimento sobre a atitude da funcionária”, diz o comunicado, destacando que o político não compactua com qualquer tipo de atitude racista e que está à disposição da Justiça.