A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Valença obteve, na noite deste quarta-feira (dia 18), junto ao Tribunal do Júri da comarca, a condenação do pastor e bombeiro militar reformado Edson Miguel dos Santos Cunha. Ele foi condenado a 18 anos e nove meses, em regime fechado, pela tentativa de homicídio qualificado (feminicídio, motivo fútil, meio cruel, emboscada e meio que dificultou a defesa da vítima) de Adélia Aparecida de Jesus, com quem mantinha um relacionamento amoroso.

O crime foi cometido no dia 19 de maio de 2020, após o pastor descobrir que a vítima havia revelado o caso amoroso extraconjugal à sua esposa. Edson atraiu a vítima até a estrada de Barão de Juparanã, em Valença, alegando que seria mais um encontro amoroso e tentou matá-la.

Na ocasião, conforme sustentado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) perante o Júri, a vítima foi brutalmente agredida, com diversas pauladas na face, mesmo após estar inconsciente. Tal crueldade, conforme constatado, deixou Adélia cega de ambos os olhos e com fraturas por todo rosto e no braço direito.

Segundo a denúncia, a morte só não foi consumada porque o réu acreditou que Adélia já estava morta e com isso a abandonou no local. Logo após, ela foi encontrada desacordada, gravemente ferida e levada ao Hospital Escola do município.

Imagem ilustrativa