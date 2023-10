O presidente do diretório municipal do Partido Liberal (PL) em Volta Redonda, Mauro Campos, segue costurando apoio com vistas a sua pré-candidatura ao Palácio 17 de Julho nas eleições de 2024. Nessa semana, Maurinho, como o empresário é conhecido, cumpriu uma agenda em Brasília, onde teve encontros com figuras proeminentes da política nacional.

Durante sua visita à capital federal, o empresário se reuniu com o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu ex-ministro General Braga Netto. O foco das conversas estava em avaliar a situação política atual em Volta Redonda e a necessidade de o PL apresentar um candidato forte nas próximas eleições.

A situação jurídica do atual prefeito da cidade esteve na pauta de discussão, já que Neto (PP) teve contas rejeitadas e precisou de liminar para assumir o cargo. Para Mauro Campos, isso foi um fator importante na decisão de reforçar a busca por um candidato para o próximo pleito.

“Prova que ele (Neto) não é uma pessoa para caminhar nem próximo a Bolsonaro, pelo seu passado e sua trajetória de irregularidades”, destacou. Mauro lembra que, em 2021, Neto teve mais uma conta rejeitada.

“É uma resistência à correção, à honestidade, ao trato da coisa pública e às legislações. Ele [Bolsonaro] ficou impressionado com o dossiê que levamos do que se passa em Volta Redonda, dado à honestidade dele e sua trajetória nesses anos todos de deputado e quatro de governo, com todas as suas contas aprovadas, sem pendências. Quem tem um passado ilibado como o dele, com certeza sabe o que é uma administração correta e que cumpre as legislações. É sempre bom ver um homem patriota, correto e que pensa no Brasil”, destacou.

Obstáculos políticos

O presidente do PL em Volta Redonda descreveu o encontro com o ex-presidente Bolsonaro como descontraído e altamente produtivo. Na ocasião, também foram discutidos obstáculos políticos, incluindo declarações contrárias à pré-candidatura de Mauro Campos.

No entanto, ele expressou confiança no apoio de importantes figuras políticas, tanto no nível estadual quanto federal. Maurinho sublinhou que, apesar das dificuldades, continua comprometido e determinado a buscar o melhor para a cidade.

Com sua experiência no setor de construção civil, o empresário Mauro Campos pode se tornar uma figura central nas próximas eleições municipais, apoiado por uma influente bancada do PL que inclui senadores, deputados federais e estaduais.

“A gente sabe que vai caminhar da melhor forma possível. O empecilho é vindo de alguns outros setores da política, que vem fazendo colocações para confundir as pessoas e fazer uma cortina de fumaça na péssima administração do governo atual. Amizades pessoais, quando colocadas acima do bem e do povo, a gente não pode discutir. Tenho certeza de que no final vai dar tudo certo”, finalizou.

Foto: Arquivo pessoal