A Polícia Militar prendeu, na tarde desta quarta-feira (dia 8), um homem de 35 anos suspeito de ameaçar a avó, de 81 anos, e a prima com uma pistola calibre 9 milímetros no bairro Sessenta, em Volta Redonda. Os agentes disseram que as vítimas contaram que o suspeito havia apontado uma arma para elas.

Os policiais do 28º Batalhão encontraram o suspeito ainda na residência e bastante alterado. Ele teria confirmado que consumiu bebidas alcóolicas e drogas.

A pistola calibre 9mm foi encontrada travada e sem munições em uma gaveta. No local, também havia dois carregadores, com 24 munições. O suspeito apresentou a documentação da arma aos policiais.

Encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), o homem foi autuado por ameaça.

Foto: Polícia Militar