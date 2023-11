Um motoboy, de 39 anos, foi detido em Volta Redonda suspeito de importunação sexual. Ele é acusado de desferir um tapa nas nádegas de uma adolescente de 16 anos. O caso foi registrado na 93ª DP.

Segundo a Polícia Militar, o pai da vítima fez a denúncia, relatando que o homem teria chamado a menina de bonita e perguntado qual era o número do telefone dela, pedido ignorado pela adolescente. O pai disse ainda que a filha teria sido importunada quando foi atravessar a rua. Neste momento, o motoboy teria acelerado o veículo e dado o tapa nas nádegas da menor. O motociclista estava prestando serviços para uma empresa de peças automotivas, situada no bairro Retiro, e foi encontrado no local de trabalho.

Para os policiais militares, ele negou as acusações e assumiu apenas que teria chamado a menor de bonita. Acompanhado de uma advogada, o motoboy foi levado à 93ª DP, onde prestou depoimento com o mesmo conteúdo.

Ele foi liberado enquanto os fatos são apurados.