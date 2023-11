A Polícia Militar prendeu, na terça-feira (dia 7), um homem, que não teve a identidade divulgada, por porte ilegal de arma de fogo. A prisão aconteceu no Morro da Conquista, no Santo Agostinho, em Volta Redonda.

Os policiais do 28º Batalhão chegaram ao suspeito após denúncia. Com ele foram apreendidos uma pistola Glock calibre “.40” com kit rajada, 40 munições, dois carregadores alongados e um rádio de comunicação.

O material apreendido e o elemento foram conduzidos e apresentados na 93ª DP.

Fotos: Divulgação PM