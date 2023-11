A criação de um aplicativo de jogo educacional chamado ‘GJT Jogos Educacionais’, desenvolvido por uma funcionária pública de Barra Mansa, ajuda no desenvolvimento do Projeto TEA, realizado pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), com o apoio da Prefeitura, através da Secretaria de Educação.

Responsável pela criação do aplicativo, a pedagoga e especialista em educação especial Thaís Pires começou a desenvolver a ideia no ano de 2019 para ajudar um aluno que possui deficiência. Quatro anos após seu lançamento, o ‘GJT’ se tornou uma microempresa de jogos para pessoas com deficiência.

De acordo com Thaís, o ‘GJT’ é feito para todas as necessidades que a pessoa com deficiência precisa. “Tudo que as pessoas especiais precisam no sentido de educação, nós transformamos em jogos pedagógicos, gerando estímulo para a aprendizagem dos alunos”, explicou.

O secretário de Educação, Marcus Barros, comentou sobre a importância do aplicativo no Projeto TEA. “Nós apoiamos a criação e desenvolvimento de ferramentas que ajudem na educação em nosso município, e esse aplicativo é fundamental para melhorar o aprendizado dos nossos alunos que possuem deficiência. A inclusão é fundamental para a sociedade avançar de forma igualitária”, ressaltou.

Fotos: divulgação